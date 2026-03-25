Дышать полной грудью. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В регион пришла настоящая жара – плюс 27 и выше. Народные избранники столицы Поморья учли это обстоятельство и…

18 мая музей-заповедник «Малые Корелы» откроет свои двери для всех желающих бесплатно. Акцию приурочили к Международному дню музеев — гостям покажут старинные северные избы и тематические выставки. Прямо скажем – будет рабочий понедельник, не самое лучшее время для экскурсий… но уж чем богаты.

«Малые Корелы» будут работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00, а для посещения нужно лишь получить бесплатный билет в кассе.

Депутат городского парламента и ответственный сотрудник музея Михаил Орлов:

- Гостям откроют старинные северные избы, включая дом времен Великой Отечественной войны, жилища каргопольских крестьян и избу двинского крестьянина. Также в выставочном зале можно будет посетить экспозицию «Из пустого в порожнее», посвященную культуре традиционных напитков Русского Севера.

Ну и, конечно, в жаркие дни хочется гулять по чистому Архангельску. А это зона ответственности Муниципального казённого учреждения «Чистый город», недавно обновившего свой автопарк. Стоит ожидать, что работы коммунальщиков выйдет на новый уровень. Вверх, а не вниз.

В рамках оптимизации работы принято решение о создании двух оперативных бригад, которые будут обслуживать северную и южную части города. Каждая бригада, состоящая из водителя и 2-3 рабочих, будет оснащена всем необходимым ручным и бензоинструментом.

Городской парламентарий и директор МКУ Алексей Бельков:

- Благодаря поддержке депутатского корпуса и городской Администрации мы смогли закупить две новые грузопассажирские «Газели» с бортами. Машины уже проходят необходимые процедуры постановки на учёт, оформления страховки и монтажа тентов. Со следующей недели они выходят на линию.

Со своей стороны, градоначальник Дмитрий Морев благословил «Чистый город» на созидательный труд.

Тем временем, в округе Варавино-Фактория готовится к открытию новое общественно пространство.

Что намечается сделать:

- Удобные дорожки: прогулки станут приятнее, ведь появятся твердые пешеходные покрытия, которые избавят от грязи и луж.
 - Безопасное освещение: современные фонари сделают вечера светлее и безопаснее, что особенно важно для семей с детьми и пожилых людей.
 - Зеленый оазис: появятся новые кустарники, газоны, а где возможно – и деревья, которые украсят территорию и подарят тень.
 - Места для отдыха: удобные скамейки и урны позволят комфортно провести время и поддержать чистоту.
 - Порядок на парковке: организация дополнительных парковочных мест поможет решить проблему стихийной парковки и разгрузит проезжую часть..

Депутат Михаил Иванов:

- Речь идет об участке по адресу: проспект Ленинградский, д. 354, корп. 1, что находится рядом с детским садом № 173 «Подснежник». Это место уже сейчас является настоящим центром притяжения для многих из нас: здесь гуляют мамы с малышами, идут в детский сад, живут люди из соседних домов. Мы хотим превратить его в уютное, безопасное и комфортное пространство для отдыха всех возрастов!

Ну что, по эскимо и на улицу?! 

16 май 12:00 | : Политика / Горячая тема

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20