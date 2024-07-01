В уголовном деле замгубернатора НАО Блощинского – новые эпизоды

Теперь, как следует из сообщения прокуратуры по Архангельской области и НАО, речь идет о злоупотреблениях на закупке медицинского оборудования для окружной больницы.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, начальника Управления госказа НАО и двух их знакомых.

По версии следствия, члены организованной группы в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в период с 27.06.2021 по 24.12.2022 похитили путем обмана и злоупотребления доверием денежные средства ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница им. Р.И. Батмановой» и бюджета Ненецкого автономного округа.

Путем заключения контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам у подконтрольных одному из обвиняемых хозяйственных обществ и индивидуальных предпринимателей, обвиняемыми похищены денежные средства на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, с использованием служебного положения),

ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Действиями бывших должностных лиц, использовавших свои служебные полномочия вопреки интересам службы, существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций, охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в невозможности эксплуатации части поставленного медицинского оборудования.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Ненецкому автономному округу, результатов прокурорской проверки, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд.