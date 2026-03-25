Голубой автобус "Рико" опять напакостил в Архангельске

23 апреля в полицию Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в округе Варавино-Фактория.

По предварительной информации, около 12.40 в районе дома 233 по проспекту Ленинградский водитель маршрутного автобуса «МАЗ» начал движение, не закрыв двери. В результате из автобуса выпала женщина-пассажир 1951 года рождения, после которого на нее был совершен наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.