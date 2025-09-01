Вверх
В Архангельске сбили насмерть недисциплинированного пешехода

Вечером в полицию Архангельска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии у дома 5 по улице Советская.

По предварительной информации, 23 сентября около 20.00 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший был доставлен в больницу, где в последствии скончался.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.  

24 сентябрь 09:30 | : Происшествия

