В ДТП на Обводном канале пострадала пожилая женщина

4 октября в УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем напротив дома 30 по проспекту Обводный канал.

По предварительной информации, в 09.15 водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Suzuki, двигаясь по проспекту Обводный канал в сторону улицы Выучейского, не справился с управлением, совершил наезд на дорожные знаки и ограждение для пешеходов, после чего транспортное средство опрокинулось на двигавшийся впереди автомобиль Exid.

В результате ДТП пострадала пассажир Suzuki – женщина 1953 года рождения. С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу. Установлено, что пассажирка не была пристегнута ремнем безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В отношении предполагаемого виновника аварии составлены административные протоколы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, и за нарушение правил применения ремней безопасности.