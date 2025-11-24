Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На юге Архангельской области женщина-водитель улетела в кювет

Утром 5 января в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 452 километре федеральной автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово».

По предварительной информации, в 11.15 женщина-водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, двигаясь со стороны города Коряжмы в сторону города Котласа, не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.

05 январь 16:27 | : Происшествия

Главные новости


В ожидании чуда. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Новогодний стол северян: калья, колобашки и оберег охотника

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (25)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20