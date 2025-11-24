На юге Архангельской области женщина-водитель улетела в кювет

Утром 5 января в межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 452 километре федеральной автодороги «Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово».

По предварительной информации, в 11.15 женщина-водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, двигаясь со стороны города Коряжмы в сторону города Котласа, не справилась с управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.