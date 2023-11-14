В Архангельске голубой автобус переехал мужчину на пешеходном переходе

Инцидент с рейсовым автобусом произошел сегодня в начале двенадцатого на улице Никитова.

По предварительной информации, около 11.10 водитель 1961 года рождения, управляя маршрутным автобусом «Лотос» (компания «РИКО»), не уступил дорогу и допустил наезд на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.