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В Архангельске голубой автобус переехал мужчину на пешеходном переходе

Инцидент с рейсовым автобусом произошел сегодня в начале двенадцатого на улице Никитова.

По предварительной информации, около 11.10 водитель 1961 года рождения, управляя маршрутным автобусом «Лотос» (компания «РИКО»), не уступил дорогу и допустил наезд на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

14 ноябрь 13:36 | : Происшествия

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