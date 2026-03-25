Прокуратура установила, как в Архангельской области издеваются над природой

В истекшем периоде 2026 года прокурорами выявлено 469 нарушений закона в сфере охраны окружающей среды в деятельности министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области, его подведомственных учреждений, органов местного самоуправления и природопользователей, в целях их устранения в суды направлено 35 исков, внесено 134 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 33 лица.

Прокурорского вмешательства потребовали нарушения, связанные со сбросом сточных вод, ненадлежащим обращением с отходами, жестоким обращением с животными, установлением зон затопления и подтопления, непринятием мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, задолженностью за использование лесных ресурсов, причинением ущерба окружающей среде.

Например, в связи с непринятием мер по фактам размещения несанкционированных свалок отходов на территории лесного фонда
 в границах Вельского участкового лесничества Вельским районным судом по иску Архангельского межрайонного природоохранного прокурора на министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона возложена обязанность принять меры по очистке лесных участков от загрязнения путем ликвидации свалки отходов лесопиления и бытовых отходов.

По искам прокуроров с лиц, незаконно совершивших рубку лесных насаждений, в судебном порядке взыскан ущерб в размере 1,2 млрд рублей.

В связи с непринятием органами местного самоуправления мер по предотвращению наступления негативных последствий от воздействия паводков и природных пожаров прокурорами объявлено 28 предостережений главам муниципальных образований.

Работа на данном направлении продолжается.

22 апрель 10:24 | : Скандалы

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20