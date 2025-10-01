Леса Архангельской области зарастают свалками

Органами прокуратуры на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в сфере природопользования, особое внимание уделяется обращению с отходами.

Выявлены нарушения в сфере охраны окружающей среды и природопользования, связанные с несанкционированным размещением отходов в лесном массиве.

Например, Архангельским межрайонным природоохранным прокурором внесено представление министру природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области в связи с непринятием в течение длительного периода мер по ликвидации более 90 несанкционированных свалок, расположенных на территории лесного фонда.

С целью понуждения к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в лесном массиве Усть-Вашского участкового лесничества, прокурором Лешуконского района в суд направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области, возложении обязанности в срок до 01.10.2026 принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, которое удовлетворено. Решение суда вступило в законную силу и находится на исполнении.

На рассмотрении в Котласском городском суде находится аналогичное исковое заявление, предъявленное Котласским межрайонным прокурором.

Всего в истекшем периоде текущего года прокуратурой области и автономного округа при осуществлении надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды, в том числе при обращении с отходами на землях лесного фонда выявлено более 1289 нарушений, в связи с чем принесено 20 протестов, в суды направлено 101 исковое заявление, внесено 390 представлений, к административной ответственности привлечено 25 лиц, объявлено 80 предостережений.