На лесопилках Красноборского округа страдает охрана труда

Заместитель прокурора Красноборского района Николай Завернин совместно со специалистом межрегиональной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе проверил исполнение на предприятиях лесоперерабатывающей отрасли требований законодательства об охране труда.

Установлено, что работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальная оценка условий труда при необходимости не проведена, рабочие места не оборудованы средствами для оказания первой помощи.

По результатам проверки прокуратурой руководителям организаций внесены представления, устранение допущенных нарушений закона находится на контроле.



