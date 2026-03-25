Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На лесопилках Красноборского округа страдает охрана труда

Заместитель прокурора Красноборского района Николай Завернин совместно со специалистом межрегиональной государственной инспекции труда в Архангельской области и Ненецком автономном округе проверил исполнение на предприятиях лесоперерабатывающей отрасли требований законодательства об охране труда.

Установлено, что работники не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальная оценка условий труда при необходимости не проведена, рабочие места не оборудованы средствами для оказания первой помощи. 

По результатам проверки прокуратурой руководителям организаций внесены представления, устранение допущенных нарушений закона находится на контроле.


21 апрель 11:26 | : Скандалы

Главные новости


Звенят ручьи. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В стране люлей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2026 (272)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20