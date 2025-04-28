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Ничего святого. Кладбище в Вилегодском районе погрязло в мусоре

В Народный фронт пришло видео от подписчика. Кладбище в Ильинско-Подомском зарастает мусором. Над могилами – сломанные деревья, которые того и гляди рухнут на головы посетителям погоста. 

А ведь в селе живёт более трёх тысяч человек, в том числе более 800 детей!

Это единственное кладбище в районном центре Вилегодского района. Здесь находится мемориал погибших в Великой Отечественной войне, могилы погибших в ходе проведения специальной военной операции. Люди обращаются в администрацию муниципального образования, но им в ответ шлют отписки.

Народный фронт обратился в надзорные органы. Активисты-общественники требуют обязать местную администрацию привести в порядок место памяти и общения с покинувшими наш мир земляками.

В настоящий момент редакция готовит авторский материал на эту тему.

  

16 июнь 17:17 | : Скандалы

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