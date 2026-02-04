Прокуратура Архангельской области пресекла шахер-махер по дроблению сделок

По результатам проверки прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа установлено, что между муниципальным казенным предприятием «Омский животноводческий комплекс» и индивидуальным предпринимателем как с единственным поставщиком заключены договоры поставки товаров (пленка для упаковки тюков с сеном и шпагат), оказания транспортных услуг по перевозке грузов баржей и выполнения работ по заготовке кормов для крупного рогатого скота.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что корма заготовлены не в полном объеме, а находившиеся на складе имели признаки гниения, транспортные услуги по перевозке грузов фактически предприятию не оказаны. Индивидуальным предпринимателем с целью получения средств субсидии из местного бюджета выставлены счета на оплату на общую сумму свыше 1,9 млн рублей, фактически ему перечислено 680 тыс. рублей.

Поскольку принятые на себя обязательства предпринимателем не исполнены, при этом все четыре договора фактически образовывали единую сделку, «раздробленную» для обхода конкурентных процедур, прокуратурой области и автономного округа с целью защиты прав предприятия и возвращения в бюджет незаконно перечисленных денежных средств в сумме 680 тыс. рублей в Арбитражный суд Архангельской области предъявлено исковое заявление о признании заключенных договоров недействительными, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания названных денежных средств.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.

