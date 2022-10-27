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Прокуратура Архангельской области: материнским капиталом можно оплатить услуги частного репетитора

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2022 № 1842 внесены изменения в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования детьми и осуществление иных связанных с получением ими образования расходов.

Ранее средства материнского капитала можно было направить на оплату обучения ребенка только в частной образовательной организации, зарегистрированной в качестве юридического лица. 

Теперь средствами материнского капитала можно оплатить образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Например, услуги частного преподавателя, негосударственных образовательных организаций.

Обязательным условием является наличие у индивидуального предпринимателя лицензии на образовательную деятельность.

При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, оказываемых организацией либо индивидуальным предпринимателем, к заявлению о распоряжении средствами должна быть приложена заверенная образовательной организацией либо индивидуальным предпринимателем копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Изменения вступили в законную силу с 27.10.2022.

 

30 декабрь 11:21 | : Будни

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