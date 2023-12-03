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В Вельском районе сорван муниципальный контракт по ремонту школы

Прокуратурой Вельского района проведена проверка соблюдения законодательства о закупочной деятельности при исполнении муниципального контракта по ремонту кровли образовательной организации.

Установлено, что в апреле 2020 года в рамках реализации муниципальной программы Вельского района «Развитие образования в Вельском муниципальном районе на 2019-2021 годы» МБОУ «Шунемская основная школа № 19» с индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт по ремонту кровли школы стоимостью 525,5 тыс. рублей, работы по которому заказчиком приняты и оплачены в полном объеме.

При этом отдельные виды и объемы работ, отраженные в документах о приемке по контракту, фактически не выполнены. В результате индивидуальным предпринимателем в период с апреля по ноябрь 2020 года незаконно получены денежные средства в общей сумме около 50 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района мировому судье судебного участка № 2 Вельского судебного района направлено исковое заявление о взыскании с индивидуального предпринимателя причиненного ущерба, которое удовлетворено. С индивидуального предпринимателя в пользу школы взысканы денежные средства.

(фото с https://1svoimi-rukami.ru) 

21 декабрь 14:29 | : Скандалы

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