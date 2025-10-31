Вверх
Прокуратура Северодвинска безжалостно разрывала муниципальные контракты

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка, по результатам которой в деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Установлено, что в целях контроля за исполнением контракта по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», заключенному в рамках реализации национального проекта «Образование», между администрацией Северодвинска и индивидуальным предпринимателем в мае и июне 2025 года заключено 4 контракта, совокупная цена которых превышает 2 млн рублей.

Указанные контракты искусственно раздроблены, поскольку заключены последовательно с одним лицом, преследуют единую цель, профинансированы за счет средств местного бюджета в рамках одной муниципальной программы и объекта. При этом действия заказчика направлены лишь на формальное соблюдение требований к закупкам у единственного поставщика, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

При таких обстоятельствах прокурором города в отношении заместителя руководителя органа местного самоуправления возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ, которое рассмотрено УФАС по Архангельской области с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Постановление административного органа вступило в законную силу. 

Кроме того, для устранения выявленных нарушений по материалам проверки прокуратуры города Северодвинска, прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области предъявлено исковое заявление о признании заключенных муниципальных контрактов ничтожными, применения последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата уплаченных за выполненные работы сумм.

24 ноябрь 16:04 | : Скандалы

