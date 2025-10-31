Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Северодвинский бизнесмен попался на дроблении контракта с муниципалитетом

Проведенной прокуратурой города Северодвинска проверкой в деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательств в сфере закупок. 

Установлено, что между администрацией Северодвинска и индивидуальным предпринимателем как с единственным поставщиком,  заключено два контракта на поставку и установку четырех опор для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на пересечении улицы Ломоносова и бульвара Строителей в городе Северодвинске, совокупная цена которых превышает 600 тыс. рублей. 

Указанные контракты, искусственно раздроблены, так как заключены с одним лицом, преследуют единую цель, профинансированы за счет средств местного бюджета, в рамках одной муниципальной программы и объекта,  при этом действия заказчика направлены лишь на формальное соблюдение требований к закупкам у единственного поставщика, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

При указанных обстоятельствах прокурором города в отношении руководителя заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ, которое рассмотрено УФАС по Архангельской области с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление административного органа вступило в законную силу. 

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области предъявлено исковое заявление о признании заключенных муниципальных контрактов ничтожными, применения последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата уплаченных за выполненные работы сумм,  которое удовлетворено. 

В бюджет муниципального образования с предпринимателя взыскано более 200 тыс. рублей необоснованно выплаченных сумм.  

18 декабрь 11:19 | : Скандалы

Главные новости


Декабристы: идеалисты или путчисты?
Без пороху быть опасно. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (271)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20