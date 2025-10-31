Северодвинский бизнесмен попался на дроблении контракта с муниципалитетом

Проведенной прокуратурой города Северодвинска проверкой в деятельности органа местного самоуправления выявлены нарушения требований законодательств в сфере закупок.

Установлено, что между администрацией Северодвинска и индивидуальным предпринимателем как с единственным поставщиком, заключено два контракта на поставку и установку четырех опор для выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на пересечении улицы Ломоносова и бульвара Строителей в городе Северодвинске, совокупная цена которых превышает 600 тыс. рублей.

Указанные контракты, искусственно раздроблены, так как заключены с одним лицом, преследуют единую цель, профинансированы за счет средств местного бюджета, в рамках одной муниципальной программы и объекта, при этом действия заказчика направлены лишь на формальное соблюдение требований к закупкам у единственного поставщика, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При указанных обстоятельствах прокурором города в отношении руководителя заказчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ, которое рассмотрено УФАС по Архангельской области с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление административного органа вступило в законную силу.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой области и автономного округа в Арбитражный суд Архангельской области предъявлено исковое заявление о признании заключенных муниципальных контрактов ничтожными, применения последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата уплаченных за выполненные работы сумм, которое удовлетворено.

В бюджет муниципального образования с предпринимателя взыскано более 200 тыс. рублей необоснованно выплаченных сумм.