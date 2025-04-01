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Чиновник из Няндомы за деньги отмазывал приговоренных к обязательным работам

   Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела муниципального автономного учреждения «РКЦ ЖКХ», обвиняемого по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и за незаконные действия и бездействие), а также в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, обвиняемый в период с июля 2023 года по октябрь 2024 года,  находясь при исполнении своих должностных обязанностей, получил от четырех лиц, осужденных приговорами судов за совершение преступлений к отбытию наказания в виде обязательных работ, взятки на общую сумму 132 тыс. рублей, после чего внес в официальные документы – табели учета обязательных работ, заведомо ложные сведения об отбытии наказаний указанными осужденными, заверил указанные табели и направил их в филиал по Няндомскому району ФКУ «Уголовно – исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области», где данные осужденные лица были сняты с учета как отбывшие наказание, о чем извещены суды, вынесшие приговоры.  

Тем самым обвиняемый фактически незаконно освободил лиц, давших ему взятки от отбытия наказания. 

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме. Постановлением Няндомского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.   

Уголовное дело расследовано Няндомским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. 

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения  уголовное дело будет направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу. 

30 апрель 10:14 | : Скандалы

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