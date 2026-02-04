Минздрав Архангельской области не обеспечил пациента необходимой терапией

В ходе проверки прокуратурой Устьянского района установлено, что в связи с отсутствием препарата в аптечной сети, пациент находился длительное время без надлежащей терапии, что привело к значительному ухудшению состояния как физического, так и эмоционального здоровья.

В нарушение норм федерального законодательства Министерство здравоохранения Архангельской области не обеспечивало заявки аптечной организации на приобретение необходимых лекарств по рецептам, находящимся на отсроченном обслуживании.

В этой связи прокурором района в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного пациенту в связи с длительным отсутствием надлежащей терапии.

Суд первой инстанции согласился с позицией прокурора и обязал Министерство здравоохранения выплатить пациенту компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Апелляционная жалоба Министерства здравоохранения Архангельской области судом проверочной инстанции оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции – без изменения.  

 

09 апрель 11:00

