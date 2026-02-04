Только прокурор смог заставить пинежскую власть починить деревенский колодец

Прокуратурой района проведена проверка деятельности органов местного самоуправления по соблюдению законодательства при обеспечении качественной питьевой водой населения, проживающего в п. Шуйга Пинежского муниципального округа.

Установлено, что колодец, расположенный по адресу: п. Шуйга, ул. Советская, д.11, являющийся муниципальным имуществом, длительное время находится в аварийном состоянии и ему требуется капитальный ремонт.

Данный колодец служит единственным источником обеспечения водой проживающих на указанной улице 104 жителей, большинство из которых люди пенсионного возраста.

В этой связи прокурором района в Пинежский районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц об обязании Сурского территориального отдела администрации Пинежского муниципального округа провести капитальный ремонт колодца.

Решением суда требования удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.