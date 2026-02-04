Только прокурор смог заставить пинежскую власть починить деревенский колодец

Прокуратурой района проведена проверка деятельности органов местного самоуправления по соблюдению законодательства при обеспечении качественной питьевой водой населения, проживающего в п. Шуйга Пинежского муниципального округа.

Установлено, что колодец, расположенный по адресу: п. Шуйга, ул. Советская, д.11, являющийся муниципальным имуществом, длительное время находится в аварийном состоянии и ему требуется капитальный ремонт. 

Данный колодец служит единственным источником обеспечения водой проживающих на указанной улице 104 жителей, большинство из которых люди пенсионного возраста. 

В этой связи прокурором района в Пинежский районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц об обязании Сурского территориального отдела администрации Пинежского муниципального округа провести капитальный ремонт колодца.

Решением суда требования удовлетворены, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.

08 апрель 12:38 | : Скандалы

