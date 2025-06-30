Вверх
Дожили. В Устьянском районе ремонтом колодца пришлось заниматься прокуратуре

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка, в ходе которой установлено, что единственный колодец, которым жители деревни Усть-Бережная обеспечивались питьевой водой, находится в ненадлежащем состоянии. 

При осмотре шахты колодца выявлено, что на бревнах имеются следы гнили, естественного износа, от бруса отделяется щепа, попадающая непосредственно в воду, пол помещения, в котором расположен колодец, не закреплен, доски свободно двигаются. Указанные недостатки препятствовали полноценному использованию источника питьевого водоснабжения. 

В целях защиты прав граждан прокуратурой района в суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления привести колодец в надлежащее состояние, которое удовлетворено. 

Во исполнение решения суда, администрацией района выполнены работы по восстановлению источника питьевого водоснабжения – в шахту опущены железобетонные кольца, восстановлен ворот и помещение, в котором располагался колодец. 

 

18 август 12:44 | : Скандалы

