Население деревни Горушка в Пинежье испытывало жажду

Прокуратура Пинежского района провела проверку по обращению граждан о нарушении закона при обеспечении качественной питьевой водой.

Установлено, что органами местного самоуправления, несмотря на неудовлетворительное состояние единственного источника питьевого водоснабжения в д. Горушка, меры по его обследованию и приведению в надлежащее состояние длительное время не принимались.

В этой связи прокурором района главе Пинежского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования требования прокурора района удовлетворены, выполнены работы по капитальному ремонту питьевого колодца.