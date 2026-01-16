Бывший сотрудник колонии №29 брал мзду с осужденного

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 29 УФСИН России по Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, летом 2025 года подозреваемый вступил с осужденным во внеслужебные отношения и проносил через контрольно-пропускной пункт и передавал осужденному предметы, запрещенные к использованию на режимной территории. В текущем году он получил от осужденного денежные средства для приобретения тому мобильных телефонов с выходом в Интернет.

Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена сотрудниками ОСБ и оперативным отделом УФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Следствие ведет следственный отдел по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СКР.