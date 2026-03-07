В Няндоме страшно ездить по улицам

По результатам проведенной прокуратурой Няндомского района проверки в сфере безопасности дорожного движения выявлены нарушения требований государственного стандарта в эксплуатационном состоянии уличной дорожной сети на улице Н. Томиловой в г. Няндоме, угрожавшие безопасной эксплуатации транспортных средств.

С целью устранения нарушений прокурором главе Няндомского муниципального округа внесено представление.

Требования прокурора района удовлетворены. После получения претензии органа местного самоуправления в марте текущего года силами подрядной организации произведена замена разрушенных крышек трех дождеприемных колодцев ливневой канализации, расположенных на проезжей части.