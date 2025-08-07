Вверх
Ремонт автомобильной дороги в Вельске очень заинтересовал прокуратуру

По результатам проверки доводов принятого в апреле текущего года на личном приеме прокурором области и автономного округа Николаем Хлустиковым обращения гражданина органами прокуратуры установлен факт ненадлежащего состояния автомобильной дороги на ул. Ломоносова в г.Вельске.

В целях устранения имеющихся дефектов дорожного полотна прокуратурой Вельского района внесено представление главе городского поселения «Вельское». 

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления обеспечено дополнительное финансирование на ремонт указанной автомобильной дороги, в июне текущего года в рамках муниципального контракта подрядной организацией проведен ремонт дороги, нарушения устранены.

Виновное должностное лицо органа местного самоуправления  по постановлению прокурора района привлечено судом  к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в виде штрафа.

 

13 август 10:19 | : Скандалы

