Ремонт автомобильной дороги в Вельске очень заинтересовал прокуратуру

По результатам проверки доводов принятого в апреле текущего года на личном приеме прокурором области и автономного округа Николаем Хлустиковым обращения гражданина органами прокуратуры установлен факт ненадлежащего состояния автомобильной дороги на ул. Ломоносова в г.Вельске.

В целях устранения имеющихся дефектов дорожного полотна прокуратурой Вельского района внесено представление главе городского поселения «Вельское».

Требования прокурора удовлетворены, органом местного самоуправления обеспечено дополнительное финансирование на ремонт указанной автомобильной дороги, в июне текущего года в рамках муниципального контракта подрядной организацией проведен ремонт дороги, нарушения устранены.

Виновное должностное лицо органа местного самоуправления по постановлению прокурора района привлечено судом к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ в виде штрафа.