Прокуратура настояла на освещении автодороги в Устьянском округе

Прокуратурой области и автономного округа при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Устьянском районе.

Установлено, что участок проезжей части автомобильной дороги по улице Домостроителей в поселке Октябрьский Устьянского района
 не освещен, однако в нарушение действующего законодательства администрацией Устьянского муниципального округа вопрос
 по установке стационарного электрического освещения не решен.

В целях устранения нарушений закона прокурором района главе администрации муниципального округа внесено представление,
 по результатам рассмотрения которого органами местного самоуправления  проведены работы по организации уличного освещения.

 

