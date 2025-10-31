Прокуратура настояла на освещении автодороги в Устьянском округе

Прокуратурой области и автономного округа при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Устьянском районе.
Установлено, что участок проезжей части автомобильной дороги по улице Домостроителей в поселке Октябрьский Устьянского района
не освещен, однако в нарушение действующего законодательства администрацией Устьянского муниципального округа вопрос
по установке стационарного электрического освещения не решен.
В целях устранения нарушений закона прокурором района главе администрации муниципального округа внесено представление,
по результатам рассмотрения которого органами местного самоуправления проведены работы по организации уличного освещения.