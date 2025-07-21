Дорожные знаки в Плесецком округе ввели прокуратуру в замешательство

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Плесецком районе.

Установлено, что на участке дороги по улице Беданова в поселке Плесецк дорожные знаки находятся в ненормативном состоянии, однако в нарушение пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 6.4.2 ГОСТ Р 50597-2017 и пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019 администрацией Плесецкого муниципального округа вопрос по их замене не решен.

В целях устранения нарушений закона прокурором Плесецкого района главе администрации муниципального округа внесено представление,

по результатам рассмотрения которого администраций обеспечена замена дорожных знаков.