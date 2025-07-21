Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дорожные знаки в Плесецком округе ввели прокуратуру в замешательство

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа при осуществлении надзорной деятельности выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в Плесецком районе.

Установлено, что на участке дороги по улице Беданова в поселке Плесецк дорожные знаки находятся в ненормативном состоянии, однако в нарушение пункта 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пункта 6.4.2 ГОСТ Р 50597-2017 и пункта 5.1 ГОСТ Р 52289-2019 администрацией Плесецкого муниципального округа вопрос по их замене не решен.

В целях устранения нарушений закона прокурором Плесецкого района главе администрации муниципального округа внесено представление,
 по результатам рассмотрения которого администраций обеспечена замена дорожных знаков.

 

 

27 август 14:59 | : Скандалы

Главные новости


"Озера сопротивляются". В Архангельске обсудили проблему сохранения малых водоемов
Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (334)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20