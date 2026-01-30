Возведение здания ФОК в Карпогорах превратилось в долгострой

В Народный фронт пришло видео из села Карпогоры. В новом микрорайоне, где живёт более 30 многодетных семей, осенью 2025 года должны были сдать ФОК площадью 500 квадратных метров.

Металлоконструкции для модульного здания установили в 2025 году, но разобрали и оставили ржаветь. Сэндвич-панели бросили здесь же, в лужах под открытым небом. С тех пор почти два года ничем не огороженные, когда-то новые материалы покрываются плесенью, а рядом – груды досок с гвоздями для несостоявшегося забора – в прямом доступе для детей.

И хотя архангельскому подрядчику (ООО “Региональная подрядная компания”) выплатили больше трети (22,2 миллиона рублей) стоимости объекта (63,2 миллиона рублей), сегодня на месте ФОКа – пустырь, а дальнейшая судьба здания неизвестна. На жалобы в соцсетях глава округа отвечает людям, что каркас ФОКа, якобы, сделали с нарушениями. Но почему не переделали и на площадке до сих пор нет рабочих?

Народный фронт обратился в областную прокуратуру. Общественники требуют проверить историю с ФОКом и наказать виновников долгостроя.

24 март 17:48 | : Скандалы

