Строительство школы в Вельском районе вызывает тревогу у Народного фронта

В деревне Горка Муравьёвская Вельского района в 2023 году за 1 миллиард 300 миллионов рублей начали строить школу на 320 мест, хотели закончить в декабре 2024 года, но из-за перебоев с финансированием процесс забуксовал.

Тогда чиновники продлили подрядчику сроки контракта, и теперь возведение школы должно завершиться осенью 2026 года.

Народный фронт выяснил, что сегодня здесь трудится около 30 человек. Основной объем мероприятий выполнен, внутри идут электромонтажные работы, снаружи – утепление фасадов и подготовка территории к устройству дорожного покрытия.

И хотя стройка не остановлена, местные жители негодуют и обращались на Прямую линию с президентом, ведь 529 детей деревни вынуждены учиться в несколько смен в другой школе, рассчитанной лишь на 270 мест.

По мнению эксперта Народного фронта, чтобы сдать объект осенью 2026 года, подрядчику нужно наращивать число рабочих рук и закрыть тепловой контур до наступления холодов, чтобы в зимний период вести внутреннюю отделку здания.

По поручению президента России Народный фронт продолжает мониторить ситуацию с социальными долгостроями Архангельской области.

Продолжение следует. 

01 ноябрь 08:30 | : Политика

