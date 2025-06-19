Жительница Вилегодского округа изучает астрономию сквозь дырки в потолке

В Народный фронт пришло видео от нашей подписчицы Нины Владимировны из посёлка Фоминский Вилегодского муниципального округа, где проживает почти 700 человек.

Северянка живёт в четырёхквартирном доме по адресу улица Ломоносова,10, и больше десяти лет две соседские квартиры пустуют. В результате «бесхозная» часть начала гнить в прямом смысле слова. Крыша прохудилась и сквозь неё видны звёзды, обои отвалились от сырости, пол прогнил и провалился.

Опасность постепенно подбирается и к жилой половине дома. Нина Владимировна в течение четырех лет обращалась к местным властям с просьбой отремонтировать кровлю, но её просьбы администрация игнорирует.

Народный фронт обратился к главе Вилегодского муниципального округа с просьбой привести крышу в порядок, чтобы жилая часть строения не пострадала, либо ускорить процедуру признания дома аварийным.