Держись, турист! В Архангельской области открыт "сезон" мошенничества

Народный фронт предупреждает: весной растет спрос на летний отдых, а с ним и активность мошенников. Схема одна и та же: невероятная скидка и требование полной предоплаты.

По данным УМВД России по Архангельскoй oбласти, за два месяца 2026 года в Поморье зарегистрировано 528 случаев мошенничеств и краж со счетов на сумму более 250 миллионов рублей!

При планировании отдыха северян не смущают ни сомнительные сайты, ни дешевизна поездки.

Мошеловка.рф напоминает:
– Не переводите деньги за отдых по номеру телефона или на карту физлица.
– Не открывайте ссылки от незнакомых “менеджеров”.
– Не верьте ценам вдвое ниже рыночных.

Алгоритм защиты прост:
– Покупайте туры только через проверенных агрегаторов и в офисах агентств.
– Проверьте договор страхования ответственности компании.
– Изучите реестр туроператоров на сайте Минэкономразвития России.

Идеальный отпуск начинается с безопасности! Читайте о случаях обмана на сайте Мошеловка.рф

20 март 08:00 | : Скандалы

