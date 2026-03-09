Держись, турист! В Архангельской области открыт "сезон" мошенничества

Народный фронт предупреждает: весной растет спрос на летний отдых, а с ним и активность мошенников. Схема одна и та же: невероятная скидка и требование полной предоплаты.
По данным УМВД России по Архангельскoй oбласти, за два месяца 2026 года в Поморье зарегистрировано 528 случаев мошенничеств и краж со счетов на сумму более 250 миллионов рублей!
При планировании отдыха северян не смущают ни сомнительные сайты, ни дешевизна поездки.
Мошеловка.рф напоминает:
– Не переводите деньги за отдых по номеру телефона или на карту физлица.
– Не открывайте ссылки от незнакомых “менеджеров”.
– Не верьте ценам вдвое ниже рыночных.
Алгоритм защиты прост:
– Покупайте туры только через проверенных агрегаторов и в офисах агентств.
– Проверьте договор страхования ответственности компании.
– Изучите реестр туроператоров на сайте Минэкономразвития России.
Идеальный отпуск начинается с безопасности!