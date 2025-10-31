Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт предупреждает: хватит кормить мошенников!

Жители Поморья всё чаще становятся мишенью аферистов. Об этом говорит и статистика Народного фронта: по схемам мошенничества на Прямую линию с Президентом обратилось более 150 человек.

Земляков волнуют сомнительные звонки и СМС, атаки в соцсетях и мессенджерах, вредоносные программы в детских играх и бытовое мошенничество, когда простые товары продают по завышенным ценам путём обхода квартир.

УМВД России по Архангельской области добавляет: в 2025 году в регионе зафиксировано свыше 4000 преступлений в сфере мошенничества и дистанционных краж. Жители перевели преступникам более 1,3 миллиарда рублей.

Сохранить сбережения и не попасться на уловки аферистов поможет платформа Народного фронта Мошеловка.рф. Площадка рассказывает о новых схемах обмана населения и способах распознать злоумышленников.

Просят код из СМС, пароль от Госуслуг или номер банковской карты? Предлагают обезопасить средства или заработать? В любой непонятной ситуации иди на Мошеловку.рф

04 февраль 13:22 | : Происшествия

Главные новости


Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике
Суп... есть суп

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (38)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20