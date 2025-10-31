Народный фронт предупреждает: хватит кормить мошенников!

Жители Поморья всё чаще становятся мишенью аферистов. Об этом говорит и статистика Народного фронта: по схемам мошенничества на Прямую линию с Президентом обратилось более 150 человек.



Земляков волнуют сомнительные звонки и СМС, атаки в соцсетях и мессенджерах, вредоносные программы в детских играх и бытовое мошенничество, когда простые товары продают по завышенным ценам путём обхода квартир.



УМВД России по Архангельской области добавляет: в 2025 году в регионе зафиксировано свыше 4000 преступлений в сфере мошенничества и дистанционных краж. Жители перевели преступникам более 1,3 миллиарда рублей.



Сохранить сбережения и не попасться на уловки аферистов поможет платформа Народного фронта Мошеловка.рф. Площадка рассказывает о новых схемах обмана населения и способах распознать злоумышленников.



Просят код из СМС, пароль от Госуслуг или номер банковской карты? Предлагают обезопасить средства или заработать? В любой непонятной ситуации иди на Мошеловку.рф.