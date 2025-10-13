Народный фронт призвал северян в дни расслабухи к финансовой бдительности

Проект Народного фронта “Мошеловка.РФ” напоминает: январь – время особой финансовой уязвимости. После праздничных трат многие думают об инвестициях, подработке, улучшении кредитной истории, планируют отдых и другие расходы.



Эту психологию и информационный шум январских каникул часто используют мошенники.



По данным УВМД России по Архангельской области, за 11 месяцев 2025 года в регионе совершено 3790 преступлений в сфере мошенничества и дистанционных краж с банковских счетов. И хотя их число снизилось на 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, ущерб остается по-прежнему колоссальным.



В 2025 году, доверившись мошенникам, северяне потеряли 1 миллиард 174 миллиона рублей.



Народный фронт напоминает: представители банков и Госуслуг никогда не просят назвать коды, пароли или перевести деньги на “безопасные” счета. А любые финансовые вопросы всегда нужно решать только по официальным телефонам банковских организаций.



Будьте бдительны и осторожны! Пусть новый год начнётся безопасно! Поделитесь информацией с пожилыми родственниками.