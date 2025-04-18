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"Мошеловка" от Народного фронта поможет северянам избавиться от мошенников

В 2025 году северяне уже отдали мошенникам почти полмиллиарда рублей.

По данным регионального УМВД России, за четыре месяца 2025 года жители Архангельской области уже передали мошенникам 448 миллионов рублей.

И хотя общее число подобных преступлений снижается, ущерб, нанесённый кошелькам северян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 24 процента.

О том, что проблема – одна из самых острых по всей стране, говорит и статистика Банка России.

В 2024 году было отражено более 72 миллионов попыток аферистов похитить средства со счетов клиентов. Благодаря этому удалось спасти рекордную сумму – 13,5 триллиона рублей.

Для борьбы со злоумышленниками Народный фронт создал сайт Мошеловка.РФ: moshelovka.onf.ru/. Эксперты делятся схемами мошеннических действий и разъясняют, как не стать добычей аферистов.

Сохраняйте бдительность! Не передавайте посторонним личные и финансовые данные. Столкнулись с мошенниками — сообщите в Мошеловку.РФ: moshelovka.onf.ru/.  

20 май 10:59 | : Скандалы

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