"Мошеловка" от Народного фронта поможет северянам избавиться от мошенников

В 2025 году северяне уже отдали мошенникам почти полмиллиарда рублей.



По данным регионального УМВД России, за четыре месяца 2025 года жители Архангельской области уже передали мошенникам 448 миллионов рублей.



И хотя общее число подобных преступлений снижается, ущерб, нанесённый кошелькам северян, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 24 процента.



О том, что проблема – одна из самых острых по всей стране, говорит и статистика Банка России.



В 2024 году было отражено более 72 миллионов попыток аферистов похитить средства со счетов клиентов. Благодаря этому удалось спасти рекордную сумму – 13,5 триллиона рублей.



Для борьбы со злоумышленниками Народный фронт создал сайт Мошеловка.РФ: moshelovka.onf.ru/. Эксперты делятся схемами мошеннических действий и разъясняют, как не стать добычей аферистов.



Сохраняйте бдительность! Не передавайте посторонним личные и финансовые данные. Столкнулись с мошенниками — сообщите в Мошеловку.РФ: moshelovka.onf.ru/.