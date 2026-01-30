"Рико" теперь не везет в Северодвинске

Сегодня в 11:40 в городе Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, грузовой автомобиль «Мерседес», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество рейсовому автобусу, двигавшемуся по главной дороге по улице Советской, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В салоне автобуса находилось 10 пассажиров, а также женщина-кондуктор.

В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы с травмами кондуктор автобуса и женщина-пассажир, еще двум пассажирам и водителю автомобиля медицинская помощь оказана на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.



