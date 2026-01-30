Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Рико" теперь не везет в Северодвинске

Сегодня в 11:40 в городе Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, грузовой автомобиль «Мерседес», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество рейсовому автобусу, двигавшемуся по главной дороге по улице Советской, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В салоне автобуса находилось 10 пассажиров, а также женщина-кондуктор.

В результате дорожно-транспортного происшествия были госпитализированы с травмами кондуктор автобуса и женщина-пассажир, еще двум пассажирам и водителю автомобиля медицинская помощь оказана на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.


18 март 14:30 | : Скандалы

Архивы

Март 2026 (207)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20