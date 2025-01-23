Под Архангельском произошло столкновение автобуса с эскаватором

13 марта в 19.45 в поселке Талаги в районе нефтебазы произошло дорожно-транспортное происшествие.



По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 пассажиров, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с экскаватором-погрузчиком.



В результате столкновения автобус съехал с дороги в кювет. Ушибы получили четыре пассажира, им оказана разовая медицинская помощь.



В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.



