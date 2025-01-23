Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Под Архангельском произошло столкновение автобуса с эскаватором

13 марта в 19.45 в поселке Талаги в районе нефтебазы произошло дорожно-транспортное происшествие.

 По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, в котором находилось 15 пассажиров, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где произошло столкновение с экскаватором-погрузчиком.

 В результате столкновения автобус съехал с дороги в кювет. Ушибы получили четыре пассажира, им оказана разовая медицинская помощь.

 В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


14 март 07:32 | : Происшествия

Главные новости


Эх, дороги. Как власти Вилегодского округа подвели себя под монастырь
Перевод из Архангельска в тысячу поцелуев. И правила хорошего тона

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (205)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20