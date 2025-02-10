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В Северодвинске "поцеловались" три легковых автомобиля

Вчера, в 13.05 на Кородском шоссе в городе Северодвинске произошло дорожно-транспортное происшествие. 

 По предварительным данным, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Лада», при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении автомобилю «Nissan», за рулем которого находилась 49-летняя женщина. Произошло столкновение транспортных средств, после чего «Nissan» отбросило на выезжавший со второстепенной дороги «Volkswagen» под управлением 29-летнего водителя.

 В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 11-летняя девочка — пассажир «Лады». Она госпитализирована. Еще трем пассажирам оказана разовая медицинская помощь.

 Устанавливаются все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

 ВОДИТЕЛИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!


 

16 март 09:30 | : Происшествия

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