В Северодвинске произошло ДТП с участием автобуса

26 августа 2022 года в 12.53 на 22-ом километре автодороги Архангельск – Онега на территории города Северодвинска произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем «Volkswagen», двигаясь по второстепенной дороге со стороны Кородского шоссе, не предоставил преимущество и допустил столкновение со следовавшим по главной дороге автобусом ПАЗ под управлением водителя 1980 года рождения. В салоне автобуса находилось четыре пассажира, никто не пострадал.
В результате ДТП травмы получили 16-летняя девушка – пассажир иномарки и женщина-водитель «Volkswagen», которая была госпитализирована.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.