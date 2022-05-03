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Главбух колонии в Плесецком районе присвоила миллион рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из исправительных учреждений Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2021 года по июль 2022 года подозреваемая совершила хищение путем присвоения вверенных ей денежных средств на общую сумму более 1 миллиона рублей, предназначенных для нужд исправительного учреждения, путем составления фиктивных документов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.

Подозреваемая частично признала свою вину.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

29 июль 09:00 | : Происшествия

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