Прокуратура требует посадить главврача "Новодвинской горбольницы

Окончено судебное следствие по рассматриваемому в Новодвинском городском суде уголовному делу в отношении главного врача городской больницы, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4 ст. 274.1 УК РФ).

Согласно позиции государственного обвинителя, основанной на совокупности исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, подсудимый, исполняя обязанности главного врача городской больницы, в период с 09.01.2024 по 28.06.2024, желая показать эффективность своей работы перед министерством здравоохранения Архангельской области, приукрасить действительное положение дел при выполнении плановых показателей по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения, в том числе с онкологическими заболеваниями, получить выплаты стимулирующего характера за выполнение планов-графиков, давал заведомо незаконные указания подчиненным ему медицинским работникам о внесении в единую медицинскую информационную систему «Ариадна» и в специализированную электронную систему медицинской отчетности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, организовал направление подложных сведений о проведении диспансеризации в территориальный фонд обязательного медицинского страхования Архангельской области.

При вышеизложенных обстоятельствах подсудимый незаконно приобрел право на получение больницей денежных средств за фактически не оказанную пациентам медицинскую услугу, причинив фонду обязательного медицинского страхования материальный ущерб.

Государственным обвинителем с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, а также совокупности иных обстоятельств, влияющих на назначение наказания, предложено назначить подсудимому 3 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, в судебных прениях государственный обвинитель просил суд удовлетворить заявленные прокурором в интересах Российской Федерации исковые требования о возмещении ущерба, причиненного коррупционным преступлением.

После выступления подсудимого с последним словом суд удалится в совещательную комнату для вынесения итогового решения по уголовному делу.