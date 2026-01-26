Вверх
"Денег в бюджете нет!". О родиноведении замолвлю слово

Наступивший 2026 год объявлен в Архангельской области Годом культуры Русского Севера.  В сообщении пресс-службы правительства региона от 18.12.2025 года приводятся слова губернатора: «…Год культуры Русского Севера позволит системно поддержать мастеров, художников, исследователей, расширить культурные программы, укрепить межпоколенческие связи и вовлечь молодёжь в осмысление своего наследия». 

Благородные цели. Особо заинтересовало обещание «системно поддержать мастеров, художников, исследователей».  Непонятно только в чём заключается эта «системность»? Каковы формы помощи и критерии отбора «счастливчиков»? 

Захотелось оказаться в их числе. 

Основания? Излагаю.  

История — неотъемлемая часть культуры. К сожалению, у многих поселений, деревень, сёл её как бы нет вовсе, поскольку она не изложена в письменном виде, или существует на бумаге фрагментами в многочисленных источниках. 

По просьбам земляков много лет собирал материалы о прошлом волостей Холмогорского уезда Архангельской губернии. Результатами трудов стали две книги, изданные автором в 2025 году за свой невеликий, пенсионерский счёт. Так как прибыли от проекта длиной более двадцати лет не планировал, передал подписчикам (большинство, увы, проживают в городах) экземпляры книг после получения из печати по цене близкой к себестоимости. 

Желающих оказалось гораздо больше числа подписавшихся. И тем не менее счёл необходимым оставить часть тиража для библиотек Холмогорского округа. При этом 12 экземпляров книг подарил областной, городским Архангельска и Северодвинска, а также Холмогорской окружной библиотекам. 

В состав централизованной библиотечной системы Холмогорского округа входят 34 библиотеки. Не потянуть личному бюджету автора «подарок» для массового читателя. Потому и обратился в октябре прошлого года за помощью к главе Холмогорского округа В.В.Дианову, который в письме от 28 октября пообещал «рассмотреть вопрос о приобретении дополнительного количества экземпляров в следующем финансовом году при формировании соответствующей бюджетной заявки».  

Наступил финансовый 2026 год. Денег в окружном бюджете на указанные цели не нашлось. Не узнают об истории родных мест сельские жители и их подрастающие дети. Для них в первую очередь и трудился автор. 

Возможно, найдутся желающие (спонсоры?) оказать поддержку в этом благом деле? Вчера вот в ИА РУСНОРД сенатор Новиков выступил за сохранение исторического наследия Поморья. Вдруг он чем-то поможет?

P.S. К сожалению, в подобной ситуации находятся многие российские краеведы, создающие социально значимые, по настоящему полезные, в том числе и для развития регионов, тексты. Труд их важен, помощи практически никакой. Обидно за подвижников. 

И потому прошу областные власти (вдруг кто-то читает) рассмотреть вопрос об установлении на региональном уровне грантовой (на основании результатов конкурсов) поддержки архангельских родиноведов. 

…История вас не забудет. 

Александр Чашев 

13 февраль 09:00 | : Горячая тема / Культура / Скандалы

