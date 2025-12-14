Пенсии: сегодня, вчера, завтра

Будет логичным разговор о зарплатах и ценах в СССР и сравнением их с сегодняшними завершить пенсиями. Именно пенсии являются мерилом социального здоровья общественного строя. Может быть, после прочитанного у любителей совка хоть что-то в голове зашевелится…

- Ваш сын написал в сочинении, что хочет быть пенсионером, - жалуется учительница на пятиклассника в рекламном ролике.

- Ну и что, - пожимает плечами 40-летний (на вид) отец, - я тоже хочу.

И дальше следует восторженный рассказ о жизни деда-пенсионера, у которого всего и забот, что сгонять на рыбалку. Семейка лентяев, одним словом, тот ещё пример для подражания.

Российский дедушка, кстати, ловит рыбку в подмосковной речке, то есть, не жирует. В отличие от своих ровесников с Запада, которые на пенсию запросто могут пару раз в году сгонять к Гольфстриму, поудить тунца, как тот хемингуэевский старик у моря.

И это не буржуазные сказки. Автор этих строк ходил в круиз по Средиземке, где пассажиры «Принцессы Анны» процентов на 80 состояли из европейских пенсионеров. Причём я там работал (снимал), а они оттягивались на полную катушку (или на сколько позволял возраст).

Идеальных пенсий не бывает в принципе, всем хочется побольше. Одни становятся скупее в своих желаниях, другие находят подработку… но все ждут милости от государства, часто забывая, что размер пенсии напрямую зависит от того, как (и за сколько) вкалывал на работе.

Больше получает тот, кто раньше начал и позже кончил. Так, член Совета Федерации Наталья Косихина, у которой только официальный оклад больше полумиллиона в месяц, предлагает россиянам официально начинать работать с 14 лет, чтобы не считать копейки в старости.

А как же школа, наивно спросите вы?! Так с 1 января этого года разрешено работать и без законченной девятилетки, научили читать-писать и вперёд… землю копать. А иначе как, с сегодняшним объёмом домашнего задания на подработку никаких сил не останется.

Приличным давать практичные советы считается тогда, когда сам испытал на себе. Но это не про сенатора Косихину. Училась как все, после педучилища работала учительницей, дожила до депутата Ярославского областного Собрания (с соответствующей зарплатой), потом – в сенаторы. По декларации за 2024 год её годовой доход составил 10 млн рулей, не хило так, согласитесь. И детишки её, небось, с высшим образованием, при такой маме им копеечку зарабатывать было без нужды.

Подсчёт будущей пенсии – вещь лукавая (чтобы там телереклама не трындела). Например, подмосковная Дума посоветовала своим землякам зарабатывать по 230 тысяч рублей в месяц в течение 30 лет, чтобы выйти на выплаты в 53 тысячи рублей. А для 100 тысяч рублей в месяц нужно 53 года стажа и 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента при той же зарплате. Как вам цифры, впечатляют?

«А вот при советской власти…» - любят вздыхать адепты социализма в социальных сетях. А что при советской власти? Давайте вспоминать…

Вы удивитесь, но в первые годы советской власти пожилые люди, если они не пламенные большевики, считались социально «отчуждёнными», тянувшими новый мир и молодёжь назад, социальные выплаты им (причём только в городах) были мизерными. Отсюда столько нищих стариков на улицах городов, что тогда считалось чем-то естественным, а не позором государства. Пенсионная система со всеми рудиментами сложилась только к 30-ым годам ХХ века.

Однако нищие с вокзалов, рынков, кладбищ и просто улиц советских городов не исчезли. И это были не спившиеся маргиналы, которых повылезало в 90-е, таким тогда никто бы не подал. Просто престарелые (как правило, одинокие) или больные люди, которые в порядке выживания вынуждены были «собирать куски», для них была запущена целая программа «по ликвидации и предупреждению нищенства». Но это уже начало 50-х.

Приходилось побираться даже инвалидам войны, которые по вполне понятным причинам не смогли заработать трудовой стаж.

К слову, во время войны пришлось побираться и моему дедушке, заболевшему шизофренией ещё в молодом возрасте. До этого он занимал крупную должность в МОГЭСе, мог позволить себе с молодой женой ездить на юг на такси(!). Всё кончилось вместе с поставленным диагнозом. Пенсию ему положили копеечную, несмотря на первую группу инвалидности, трудового стажа было от силы лет 10.

На начало войны он лежал в Кащенко. Выпустили в 42-м, семья была в эвакуации. Особенность его болезни – он наотрез отказывался ходить в какие-либо социальные учреждения, боялся ареста. Пришлось, чтобы выжить, встать с протянутой рукой у метро «Новокузнецкая», об этом бабушке при возвращении из Кургана рассказали соседи по дому. Та, вся в слезах, кинулась жаловаться его маме. Урождённая княгиня Рычкова только пожала плечами: «Он же ПРОСИЛ, а не ГРАБИЛ».

Ещё хуже дела обстояли на селе, там часто пенсии не платили вообще или платили натурпродуктом. Объяснялось это цинично просто – у людей есть огород, подсобное хозяйство и дары леса… как-нибудь прокормятся. А то, что элементарно нет денег на одежду, так в деревне ходить некуда. Это взято не с потолка, а из рассказов моих армейских сослуживцев конца 70-х. Впрочем, там старики действительно жили в семьях, это в крупных городах было много одиноких и почти нищих.

Закон о пенсиях был принят только в 1956 году, который обязывал власти хоть что-то выплачивать людям. Он действительно существенно повышал пенсии в стране (в среднем на 81%) и устанавливал минимальную в размере 300 рублей, а максимальную — в размере 1200 рублей (то есть, 30 и 120 рублей после деноминации 1961 года). Но тут важно отметить, что все эти радости были доступны при наличии стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. При его отсутствии или нехватке минимальная пенсия составляла 75 рублей (то есть 7,5 рубля), что, конечно, выглядело форменным издевательством.

Кстати, закон опять же не касался колхозников, для них «пенсионный рай» наступил только в 1964-ом. И то… двенадцатирублёвая пенсия на селе ещё долго оставалась обычным делом.

Впрочем, были особые пенсионеры – союзного, республиканского и местного значения. Ежемесячные выплаты им составляли 250, 160 и 140 рублей соответственно. Свергнутый за волюнтаризм Хрущёв тоже не был обижен и получал более 500 рублей. Ну так небожитель…

В нашей семье больше всех получала моя бабушка по отцу – 160 рублей за революционные заслуги. Шиковала? Ни разу, но у нее иногда одалживалась моя единокровная сестра. Вторая бабушка выживала на 61 рубль в месяц. Дедушка в конце жизни (1971 год) «подрос» до 38 рублей. Кто-то мне пытается доказать, что этих денег было вполне достаточно. Да, не голодали… но и не жили, а выживали. Дедушке на зимнее пальто скидывались все родственники, бабушка могла позволить себе покупать только войлочные зимние сапоги, которые бережно носила годами.

У моей 94-летней матушки, всегда зарабатывавшей не больше 150 рублей в месяц, сегодня пенсия 38 000. Но в Москве, где она считается одинокой пенсионеркой.

И в конце посчитаем, какая пенсия «грозит» сенатору Косихиной, посоветовавшей россиянам начинать вкалывать с 14-ти лет. За 6 лет сенаторства она получит ежемесячную доплату к пенсии в размере 55% от денежного вознаграждения — это около 385 тысяч рублей в месяц, плюс проценты после 10 лет службы. Короче, если всё подсчитать, пенсия сенаторши-новаторши должна будет составить порядка 400 тыс. рублей в месяц, т.е. в 16 раз больше, чем средняя пенсия по стране.

Как говорится, чтоб я так жил!

Леонид Черток