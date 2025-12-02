С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшую рабочую неделю народные избранники столицы Поморья провели в предвкушении Международного женского дня.

Так представительницы прекрасной половины городского парламента приняли участие в совместном заседании Женской палаты депутатов Архангельской области и Женского движения партии «Единая Россия». Что интересно, впервые это мероприятие проходит в подобном формате. Встреча стала символом объединения усилий женщин региона, которым важно быть в курсе всех событий и инициатив, активно участвовать в жизни области.

Участницы обсудили широкий круг вопросов: от развития культуры и работы комиссий по делам несовершеннолетних до острых проблем, связанных с работой «Почты России» в отдаленных территориях и обеспечением устойчивой связи. В целом повестка была насыщенной и актуальной.

Участницы от АрхГорДумы поделились своими впечатлениями.

Кристина Саблина:

- Приехали женщины-депутаты со всех муниципальных образований области. Говорили о нацпроекте «Семья», «Пушкинской карте», помощи семьям СВО. Главное - защита детей: преступность среди них снижается, помогаем сохранять семьи. …Такие встречи дают новые силы! Вместе сделаем больше для города и области.

Ольга Шананина:

- Очень ценно, что на заседании присутствовали представители Правительства области. Это позволило нам напрямую задать вопросы, касающиеся проблем, с которыми сталкиваются жители Архангельска и других муниципалитетов. Особенно остро стоял вопрос работы «Почты России» и обеспечения связи в отдаленных районах. Мы получили конкретные ответы и наметили пути решения.

Ксения Корюкина:

- Это мощный ресурс. Мы, городские депутаты, видим, как много вопросов волнует наших избирателей, и такие встречи помогают нам лучше понимать их потребности и эффективнее работать на благо города и области.

В столице Поморья продолжается снос незаконных, часто самодельных гаражей, чей внешний вид часто вызывает оторопь. В будущее лето в числе «приговоренных» оказались постройки в Майской горке.

Их список:

* ул. Стрелковая — ул. Карпогорская (75 гаражей);

* ул. Кооперативная, 3 (34 гаража);

* ул. Карпогорская, 37/1 (11 гаражей);

* ул. Прокопия Галушина, 30 (1 гараж);

* ул. Прокопия Галушина, 5 (1 гараж).

До 1 июня 2026 года владельцы должны самостоятельно вывезти имущество и конструкцию гаража в гаражный кооператив, на дачу или другое место. Если этого не будет сделано, подрядчик администрации демонтирует гараж.

Депутат Михаил Орлов:

- Важно понимать, что незаконное строительство ведется без учета градостроительных, противопожарных и санитарных норм. Это не просто признак бесхозяйственности, а зачастую и самоуправство, которое создает угрозу для комфортной жизни горожан. Освободившиеся земли должны использоваться по назначению — для нужд жителей.

Прошла встреча председателя городского парламента Ивана Воронцова с представителями Архангельского отделения Союза писателей России – Владиславом Поповым и Игорем Гуревичем.

Речь шла как о развитии северной литературы в целом, так и о мерах по укреплению культурной безопасности.

Так, писатель Гуревич высказал предложение о привлечении членов регионального Союза писателей, а при необходимости и общепризнанных членов Российского Союза писателей, в качестве экспертов. Их задача – выявлять литературу, которая может быть подготовлена "иноагентами" или написана на гранты из-за рубежа.

Иван Воронцов:

- Книга – это не только идеология, но и интеллектуальный труд, обогащающий человека и способствующий его духовному развитию. Со своей стороны, городская Дума готова оказать всестороннее содействие. В ближайшее время будет готовиться соглашение о сотрудничестве, которое определит конкретные шаги и вектор совместного плана действий.