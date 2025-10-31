Вверх
Россиянин разрывает НБА: как Егор Дёмин играет в «Бруклин Нетс»

Сезон-2025/2026 в Национальной баскетбольной лиге уже стал настоящим прорывом для  Егора Дёмина. После успешного дебюта в лиге россиянин не просто выходит на площадку, а вписывает себя в историю. Рассказываем, как 19-летний разыгрывающий не потерялся в «Бруклине» и как вообще попал в НБА.

Рекорды и яркие матчи: как Егор становится лидером «Нетс»

В дебютном сезоне Дёмин показывает впечатляющие цифры: в среднем за матч набирает более 10 очков, отдаёт по 3 передачи и делает по 3 подбора. Также баскетболист редко мажет из-за дуги — порядка 40% точных 3-очковых бросков.

Прямо сейчас Егор пишет новую историю североамериканского баскетбола. Он уже установил новый рекорд новичков НБА, забив как минимум один 3-очковый бросок в 34 играх подряд. Вдобавок в январском матче против «Юты» он оформил первый дабл-дабл — 25 очков, 10 подборов и 4 ассиста — и помог «Нетс» победить 109:99. 

Также россиянин несколько раз выходил в лидеры по результативности в своей команде в отдельных играх. Например, во встрече с «Клипперс» он набрал 19 очков и стал самым результативным игроком «Бруклина» в матче.

Без трудных матчей тоже не обходится. Иногда у Егора не клеится игра, и по итогу в его статистике мелькает меньше 10 очков. Показательна выездная игра с «Мемфисом»: он провёл на площадке 28 минут, набрал 7 очков и раздал 4 передачи. Тем не менее даже в таких матчах новичок продолжает оставаться на площадке и получать опыт.

Однако, как бы круто не выступал Дёмин, этого для чемпионства мало. По мнению легальных букмекеров, «Бруклин» — один из главных аутсайдеров лиги. Их чемпионство оценивается с вероятностью ниже 1%. Для сравнения, шансы «Оклахомы» по линиям некоторых контор оцениваются выше 40% — это главный фаворит на титул. Поставить на итоги НБА можно, используя промокод «Пари» при регистрации. Подробнее о бонусе и его активации рассказывают специалисты Legalbet.

Путь к мечте: как Егор попал в НБА

Дёмин оказался в американской лиге летом 2025-го, когда «Бруклин Нетс» забрали его на драфте — ежегодной процедуре выбора молодых баскетболистов. Он ушёл под восьмым номером — это самый высокий выбор для игрока из России за всю историю НБА. 

Перед этим Егор провёл один сезон за университет Бригама Янга в студенческой лиге NCAA. За этот период он привык к скоростям Северной Америки и подготовился к старту   в НБА. Уже в чемпионате-2025/2026 это позволило ему быстро войти в ротацию, тренеры доверяют ему мяч в ключевые моменты, он не боится бросать из глубины и уже сравнивается по эффективности с лучшими новичками лиги.

02 март 14:24

