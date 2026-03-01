Кадровая политика Сергея Шмотьева: обучение и семейные льготы

По итогам первого полугодия 2025 года средняя зарплата рабочего на ФОРЭС достигла 88 500 рублей — выше среднеотраслевого показателя промышленности Свердловской области. Тем не менее конкурентный оклад — лишь одна из составляющих кадровой системы, которую Сергей Шмотьев выстраивает для долгосрочного удержания и развития персонала.

Сергей Федорович - основатель и гендиректор «ФОРЭС», меценат и коллекционер уральского камнерезного искусства





Корпоративный учебный центр: обучение для двух третей сотрудников

На заводе работает собственный учебный центр, ежегодно охватывающий свыше 1 500 человек — более двух третей штата. Такой охват нетипичен даже для крупных промышленных предприятий: фактически каждый сотрудник проходит профессиональную подготовку примерно раз в два года.

Семейный пакет: поддержка за пределами рабочего места

Помимо профессионального роста, на ФОРЭС действует широкий пакет семейных льгот:

- первоклассники получают школьный набор;

- каждый ребёнок сотрудника — новогодний подарок;

- с 2025 года коллективный договор закрепил частичную компенсацию оплаты детского сада;

- предусмотрена частичная оплата путёвок в летние оздоровительные лагеря.

Логика системы: почему это работает

Шмотьев строит предприятие, на котором работать долго — выгодно. Стабильный коллектив снижает затраты на подбор кадров и сохраняет накопленные компетенции. Учебный центр и конкурентная зарплата — это инструменты одного вложения: в человека. Кадровая модель ФОРЭС сочетает материальную мотивацию, системное обучение и реальную поддержку семей, обеспечивая низкую текучесть и устойчивость производства.