Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске жестко задержали ио главврача больницы и депутата в одном лице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главного врача  4-йгородской больницы областного центра, он же депутат городской Думы, Дмитрия Шабуняев и его заместителя, подозреваемых  в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с ноября 2023 года по июнь 2024 года подозреваемые, желая получить выплаты стимулирующего характера, показав эффективность их работы и приукрасив действительное положение дел по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», внесли в электронную систему отчётности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, которая фактически не проводилась, и направили подложные сведения в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который необоснованно перевел в адрес медицинского учреждения денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей. 

Подозреваемые задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы задержанных проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.  

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО. 

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.

18 ноябрь 17:24 | : Скандалы

Главные новости


И собаки-то их любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Иван Воронцов: «Стараюсь, чтобы каждый мой день был прожит не зря»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (237)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20