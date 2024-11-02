В Архангельске жестко задержали ио главврача больницы и депутата в одном лице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главного врача 4-йгородской больницы областного центра, он же депутат городской Думы, Дмитрия Шабуняев и его заместителя, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенное с использованием своего служебного положения).

Следствием установлено, что с ноября 2023 года по июнь 2024 года подозреваемые, желая получить выплаты стимулирующего характера, показав эффективность их работы и приукрасив действительное положение дел по проведению диспансеризации отдельных групп взрослого населения в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», внесли в электронную систему отчётности заведомо ложные сведения о количестве лиц, прошедших диспансеризацию, которая фактически не проводилась, и направили подложные сведения в региональный территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который необоснованно перевел в адрес медицинского учреждения денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По месту жительства и работы задержанных проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и прокуратурой Архангельской области и НАО.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР.