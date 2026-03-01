Февральская революция 1917 года в Поморье

Бурные события февраля 1917 года, сотрясавшие столицы России и крупные промышленные центры, будто стороной обошли Русский Север. Именно такое впечатление складывается при чтении местных газет того времени. Так, в номере газеты «Архангельск» от 24 февраля как ни в чём ни бывало в разделе «Телеграммы» публикуется короткое сообщение: «Его Величество Государь Император 22 сего февраля изволил отбыть из Царского Села в действующую армию».

На страницах этого и последующих номеров публиковались привычные читателям материалы о событиях в мире, России и губернии. Электротеатры приглашали на кинозрелища с 5 часов до 11 вечера. Например, 25 февраля в «Марсе» предлагалась к просмотру комедия «Карапуз пленился итальянкой», в «Вулкане» катили драму «Разбитая жизнь», в «Эдисон» зазывали на «жизненную драму» с пророческим, как потом выяснилось, названием «Катастрофа». Торгово-Промышленное Собрание извещало о том, что «В воскресенье 12 марта 1917 г. 2-й спектакль Интимнаго театра. Сбор поступит на покупку музыкальных инструментов для наших доблестных воинов на позициях. Билеты в магазине Шмакова». В чём заключалась «интимность» театра, можно только предполагать.

Новости из Петрограда предлагались в местных газетах с опозданием на несколько дней. Так, в номере газеты «Архангельск» от 2 марта опубликована телеграмма: «В ночь на 27 февраля окончательно сформировался исполнительный комитет Государственной Думы в составе: Родзянко, Керенский, Чхеидзе, Шульгин, Милюков, Караулов, Коновалов, Дмитрюков, Ржевский, Шидловский, Некрасов, Львов».

Первой публикацией в указанной газете (от 2 марта), в которой говорилось о коренном сломе привычного государственного строя, явился текст телеграммы члена Государственной Думы Бубликова, назначенного Думой министром сообщения. При этом в полученной ещё 28 февраля телеграмме доводится приказ Председателя Государственной Думы Родзянко, адресованный архангельским железнодорожникам. Его фрагмент: «Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху всех отраслей Государственного управления оказалась безсильной. Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени отечества---От вас зависит теперь спасение родины; она ждет от вас больше чем исполнение долга, она ждет подвига! Движение поездов должно производится непрерывно, с удвоенной энергией…».

В номере газеты «Архангельск» от 3 марта опубликована телеграмма от 26 февраля о необходимости срочного формирования нового правительства, отправленная в ставку царю Председателем Государственной Думы. Фрагмент телеграммы:

«Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность на пала на Венценосца».







В этом же номере размещено обращение Государственной Думы к населению страны. Его начало: «Свершилось великое дело. Старая власть, сгубившая Россию, распалась. Комитет Гос.Думы и Совет Рабочих Депутатов организуют порядок и управление в стране и главная работа теперь — обезпечение продовольствия армии и населения». И в конце телеграммы: «Родина ждет вашей общей помощи. Дайте хлеб ея борцам и рабочим. Время не ждет, каждый час дорог, не медлите. Граждане, придите на помощь Родине хлебом и трудом».

Далее приведено сообщение об аресте в Петрограде министров путей сообщения, юстиции, директора департамента полиции, председателя союза русского народа, двух помощников петроградского градоначальника и всех классных чинов градоначальства.

Между тем 2 марта 1917 года, то есть накануне выхода номера газеты «Архангельск» от 3 марта с публикацией о телеграмме аж от 26 февраля, в истории России завершён государственный переворот, который в официальной историографии называется «Февральская буржуазно-демократическая революция». В этот день на станции Дно Псковской губернии император Николай II простым карандашом подписал телеграмму на имя начальника Генерального штаба Российской Империи генерала Н.Н. Алексеева. На следующий день (3 марта 1917 года) текст данной телеграммы опубликован в газетах Российской Империи под видом «Манифеста об отречении Государя от престола», хотя в указанной телеграмме о «Высочайшем Манифесте» не было ни слова. …Обманом завершился переворот.

О реакции населения и властей Архангельской губернии на события в центре России конца февраля-начала марта в газетах ни одного слова не приведено. Лишь в номере от 4 марта появилась первая осторожная публикация в виде обращения Архангельской Городской Думы к населению с призывами «сохранить полное спокойствие и порядок», «отдать все свои силы Родине», «воздержаться от всяких манифестаций», поскольку «Население должно осознавать, что враг зорко следит за нами и может воспользоваться даже мигом замешательства».

С призывами соблюдать порядок и «покорнейшей просьбой не прекращать торговли и не изменять ея русла продавать товары в розницу, удовлетворяя этим большее количество потребителей» отметился в газете архангельский купеческий староста Хр.Манаков.

Потом «очнулись» рабочие активисты. От их имени Временная организационная комиссия для созыва Совета Рабочих Депутатов выступила (2 марта) с обращением к рабочим, которое начинается словами:

«Прежнее правительство, которое довело Россию до голодовки, которое своими неумелыми и иногда злонамеренными распоряжениями препятствовало нашей армии одержать победу над врагом ныне низвергнуто». И в завершении: «…организационная комиссия обращается к вам, рабочие, с горячим призывом не бастовать, не прекращать работы; памятуя, что каждая остановка в снабжении армии припасами будет стоить жизни сотням наших братьев, находящихся в окопах».



Вопреки призыву Архангельской Городской Думы воздержаться от собраний, состоялась первая мирная манифестация, подробности которой приведены в номере от 4 марта: «3 марта утром из батальона вышли солдаты без оружия и направились во главе с командиром и некоторыми офицерами в Соломбалу. Здесь к солдатам присоединились рабочие матросы флотского экипажа также с командиром и офицерами. Процессия стройными рядами, с барабанами и с флагами кверху красным цветом дошла до Красного Креста и здесь разделилась, не желая нарушать правильного движения трамвая — флотские пошли по Набережной, а солдаты по Петроградскому просп., откуда по Соборной ул. на Соборную площадь. Громадная толпа граждан сопровождала процессию и заполнила площадь». Прозвучали призывы соблюдать спокойствие и заниматься привычными делами. О царе ни слова.

Молчали и представители православного духовенства. Лишь 7-8 марта в газетах опубликовано Определение Святейшего Правительствующего Синода от 6 марта. Его начало:

«Святейший Правительствующий Синод Российской православной церкви, выслушав состоявшийся 2/III 1917 г. акт об отречении Государя Императора Николая II за себя и сына от Престола Государства Российского и сложении с себя верховной власти и состоявшийся 3 марта 1917 года акт об отказе великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти до установления в учредительном собрании образа правления и новых основных законов Государства Российского, приказали: означенные акты принять к сведению и исполнению…».



7-го марта вышло постановление Совета Министров с текстом: «Временное Правительство постановило: «Признать отреченных императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село».

Тем же днём датируется телеграмма Государственной думе духовенства 4-го Холмогорского благочиннического округа Архангельской епархии. Её текст: «С крайнего севера Архангельской губернии духовенство четвертого Холмогорского округа приветствует Государственную Думу с совершившимся актом государственного переустройства и выражает свою готовность, памятуя примеры [Авраамия] Палицына и [архимандрита] Дионисия, принести на алтарь Отечества жертвы как своим личным достоянием, так и достоянием Церкви. Молимся о даровании нашему воинству победы над врагом, а вам, избранники русской земли, граждане свободной России нашей [шлют] искренний привет. В добрый час». (РГИА. Ф. 1278. Он. 5. 1917. Д. 1292. Л. 44. Подлинник).

В номере газеты «Архангельск» от 8 марта опубликовано Сообщение о разоружении архангельской городской полиции. Его текст: «Вечером 6 марта флотские матросы под руководством Н. Ф. Лемякова, В. И. Патрушева и других оцепили здание городской полиции, а также и полицейских частей и произвели разоружение чинов полиции. Помещения подверглись тщательному обыску. Оружие у полиции отобрано. Произведена опись дел и всего инвентаря. Взяты часть архива и переписки. Вечером порядок на улицах поддерживался отрядами солдат, несущих обязанности милиции. У милиционеров на рукавах шинелей белые перевязи».

Высшее церковное начальство Архангельской губернии выразило своё отношение к событиям в Обращении к духовенству и мирянам епархии епископа Архангельского и Холмогорского Нафанаила (Троицкого), опубликованного в номере 6-7 газеты «Архангельские епархиальные Ведомости» за 15 марта-1 апреля. Выдержка из него: «В переживаемые нами ныне дни великих испытаний, когда все истинно любящие свою Родину и желающие ей скорой и окончательной победы над врагом тесно объединяются между собою в совершенном повиновении Предержащей власти, все мы должны в особенности блюсти себя в трезвости и воздержании, дабы ум и сознание наши всегда были ясными и светлыми, а воля наша - твердою и непреклонною, ибо ничто так не расслабляет воли человека, ничто так не разжигает в нем его животных страстей, как алкоголь и невоздержание...».

10 (23) марта на Соборной площади Архангельска (там располагался Троицкий кафедральный собор, находилась в районе пересечения Воскресенской улицы и Троицкого проспекта) состоялся молебен, в котором приняло участие около 20 тысяч горожан (на фото). И вновь о царе — недавнем «Монархе», «Венценосце», «Помазаннике Божьем» и пр. ничего не говорилось.

Занимавший в марте 1917 года должность главнокомандующего армиями Западного Фронта Российской Империи генерал Эверт напишет в 1918 году: «Я, как и другие главнокомандующие, предал Царя и за это злодеяние все мы должны заплатить своею жизнью…». Платить пришлось многим.

Александр Чашев