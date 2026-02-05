Такая сложная игра – хоккей с мячом

Архангельский «Водник» попал в сложное положение.

Не в первый раз. Вспомните 2005-й. Губернатор Киселев начал выполнять свои предвыборные обещания с того, что максимально урезал финансирование хоккея с мячом из областного бюджета. Вместо коньков и загнутой клюшки он призвал всех встать на лыжи и даже затеял строительство специализированного стадиона. Чем наглядно показал – в регионе выживет тот вид спорта, которому отдаёт предпочтение первое лицо.

Интересно, что в этом его поддержал антагонист в любых других вопросах мэр областной столицы Донской. Он ни к чему не призывал, просто сказал – «фиг «Воднику», пусть играют на энтузиазме». Эти двое поставили в сложное положение прежних спонсоров команды – переть против исполнительной власти себе дороже.

И надо же, как вовремя… сразу весь звёздный состав во главе с тренером (Янко) получил приглашение перейти в возрождающееся из пепла московское «Динамо». Совсем с другим, столичным, финансированием плюс с московскими прописками, мэр Лужков в тучные нефтяные годы мог себе это позволить.

Согласитесь, почти детективный сюжет на спортивную тему. Невозможный при губернаторе Ефремове, самым преданным болельщиком жёлто-зелёных, рыжая борода хорошо была заметна на вип-трибуне. Его, конечно, сопровождал весь политический бомонд, что вселяло команде уверенность в завтрашнем дне, попасть в школу «Водника» было равносильно поступлению в МГИМО.

Пришлось «Воднику» начинать с нуля. В том числе, с поиском инвесторов – к концу нулевых Соломбальскому ЦБК стало совсем не до хоккея. И выдюжили. С последних мест в чемпионате поднимались выше-выше, выращивали своих хоккеистов, кое-кто из ушедших в Москву вернулся (там оказалось не мёдом мазано).

В 2020 году у нас появился новый губернатор. На первой встрече с ним я спросил (по просьбе спортивных журналистов), готов ли финансово поддерживать «Водник». Александр Витальевич ответил, что «пришла пора возвращать былую спортивную славу бывшего лидера мирового бенди».

У болельщиков отлегло. И действительно, «Водник» заиграл всё лучше, и лучше, снова в его «портфолио» появились первые места. В такие моменты народ мало интересует источник финансового благополучия. Напомню, тогда вводимые против России экономические санкции казались детским лепетом, все ждали, что и на Донбассе вот-вот рассосётся.

Не рассосалось, произошло то, что произошло. В стране наступило время, про которое говорят «не до жиру». Всем.

Информация наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера» буквально взорвала архангельский сегмент популярных соцсетей. Главные цифры – отдельные игроки «Водника» получают до двух миллионов в месяц. Бюджетная составляющая водниковского благополучия – 56.2 млн рублей в год против 161 млн от спонсоров/партнёров.

Кто-то скажет – да это ж копейки по сравнению с деньгами, которые крутятся в хоккее с шайбой. Но давайте не кокетничать – русский хоккей НИКОГДА не сравнится с канадским, в последний играют даже в странах вечного лета. Отсюда и популярность у зрителей, и спонсорские, и доходы с рекламы (но и такая же конкуренция в чемпионатах)… вы ещё хоккей с кёрлингом сравните!

Глас народа в соцсетях вопиет – архангельским хоккеистам переплачивают… жили бы мы как в Дубае, тогда другое дело. Вопрос не так однозначен, как кажется с первого взгляда (или с точки зрения социальной справедливости).

Признаюсь, меня хоккей (любой) никогда не привлекал, даже на коньках не научился стоять. Но в 1982-м довелось работать на картине «Такая жёсткая игра – хоккей» (кино ни о чём, за которое стыдно). Больше половины занятых в фильме актёров стояли на коньках как я (т.е. никак), дублёрами у них были хоккеисты заштатных клубов. Напомню, профессионального спорта в странах социализма не было, Вячеслав Третьяк числился командиром танкового батальона Кантемировской дивизии с соответствующим окладом. Так вот, в разговорах за кадром вратарь саратовской команды из третьей лиги признался, что ежемесячно получает в заводской кассе 350 рублей, когда средняя зарплата работяги на их производстве чуть больше 200.

Сколько получали Михайлов, Фирсов, Старшинов (с ними тоже общались) было на уровне гостайны, явно где-то рядом с космонавтами (плюс загранпоездки). Одно слово – небожители. Но надо помнить, что в тех реалиях спорт был мягкой силой в борьбе за мировое лидерство, совсем другая мотивация.

Сведений, сколько получал игрок в русский хоккей при СССР, я не нашёл. Вряд ли больше того же моряка, ходившего в загранку.

Но вернёмся к сегодняшней ситуации. В интернете чаще всего встречается мнение – хоккеист не должен получать больше сварщика на «Севмаше», энергозатраты и ответственность сопоставимы. Однако посмотрим правде в глаза. Хороший хоккеист – «продукт» разовый, селекционный, из школы «Водник» в основной состав попадают один-два, и то не каждый год. Уникальный талант во всём мире стоит недёшево.

Но наша страна находится в особой ситуации. Государство платит парням на передовой примерно 200 000 рублей в месяц, а это уже совсем другой уровень ответственности плюс смертельный риск. На этом фоне зарплаты спортсменов за миллион кажутся чем-то запредельным, даже оскорбительным для тех, кто в окопе, в бою.

И ключевое слово – «государство». У команды есть частные инвесторы, они в своём праве определять - кому, сколько и за что. А бюджетные 56.2 млн сейчас нужны на другие дела, более важные для престижа и самого существования страны.

Заодно будет проверка на моральную зрелость звёздных игроков «Водника». Должны понять…

Леонид Черток