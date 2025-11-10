Вверх
Поморье узнает о тайнах старинного сундука

Произведения Дмитрия Хорина, вошедшие в сборник, знакомят читателя с подлинной жизнью русского Севера. Удивительно светлые рассказы, пронизанные душевной теплотой и мягким, добрым юмором, продолжают традиции классической русской литературы. Вместе с тем его проза — это не только литературное явление, но и особая форма проповеди евангельских истин, проповеди Православия. 

Через все произведения Дмитрия Хорина, красной нитью проходит тема выбора между гордыней и смирением, между жертвенностью и эгоизмом, между служением Богу и силам тьмы. 

И каждому из его героев предстоит пожинать плоды своего выбора. Каждому герою предстоит выбрать свой путь. 

Книга будет интересна самому широкому кругу читателей — не только воцерковленных людей, но и тех, чей путь к храму только начинается.

06 март 07:33 | : Культура / Верую

