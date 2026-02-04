Пимыч. Еще раз об архангельском трамвае

В 1966 году Архангельский трамвай также готовился к юбилею. Любимому всеми виду общественного транспорта исполнялось 50 лет. Никто тогда, конечно, не думал о его ликвидации. Трамвай рос и развивался.



Были у трамвая и свои герои. В первую очередь, им стал на тот момент старейший и наиболее авторитетный работник Архангельского трамвая – Василий Пименович Усов. Для всей Архангельской области он стал известен тем, что именно Василий Пименович являлся отцом первого Героя Советского Союза от Архангельской области Павла Усова.



Подробную историю жизни главного героя Архангельского трамвая, в честь его юбилея, подробно осветил журналист В. Ганжа. Его работа, безусловно, будет интересна и нашим современным читателям.



Не чувствуешь, что из года в год тебя, как ты сам говоришь гнёт к земле. Но ты не хочешь сдаваться, на просьбу своей старухи отдохнуть неуклонно отвечаешь:



- А что я дома делать буду? Сяду у окна и стану смотреть на улицу, как люди суетятся, бегают, что-то делают. Так со скуки и концы отдашь. Не могу сидеть дома.



Ведь тебе пора отдохнуть, как-никак – семьдесят два. Да и сколько – на славу.



Ты всё чаще задумываешься по дороге в трамвайный парк, куда ты заходишь каждое утро в четыре часа. Может быть, мысли о прошлом приходят тебе в голову тогда именно потому, что город ещё спит, и его обычный шум не тревожит, не отвлекает тебя? Нет, ты привык к шуму. Поэтому воспоминания тревожат тебя и днём.



Что же тогда это? Исповедь старого рабочего? Вероятно, да. Ты сам себе отдаёшь отчёт, что ты сделал. А сделал ты много для людей как рабочий человек и как коммунист. И ты дал людям много: энергию, за сорок семь лет беспокойной, страстной работы и не только.



Ты отдал самое дорогое, что у тебя было, детей Павлушу и Валентина. Ты воспитал их настоящими советскими людьми. Вспомним, как ты радовался, когда твоему старшему Павлу, в Финскую, присвоили звание Героя Советского Союза. Как ликовали все, когда он вернулся домой. Вместе со всеми удивлялся, как он не погиб на понтонном мосту, переправляя через реку войска. И гордился им.



Но всё-таки, его у тебя отняла вторая война – Великая Отечественная. Он геройски погиб в 42-м в Повеловом Городище в Калининской (ныне Тверской) области. У тебя есть фотографии с его могилы. Имеются и фронтовые, особенно дорогие сердцу фотографии. Они рассказывают о почётном церемониале у гроба твоего сына. Тогда шли части, гремели орудия.



Твой сын лежит далеко. Там у тебя есть друзья. Это школьники, пионерская дружина, названная его именем. Они пишут тебе письма, зовут к себе. Они считают тебя своим отцом.



Как же больно было тебе потерять своего сына Павла. Но какова была боль твоя, когда смертью храбрых пал и твой второй сын – Лейтенант Валентин Усов. Сколько седых нитей пробилось тогда в твоих волосах? Много, ты не считал, не до этого было. Некогда было даже плакать. Война требовала отдачи всех сил, и физических, и моральных. И ты отдавал всё: работал по 15-16 часов в сутки.



С каким бы удовольствием ты взял в руки автомат. Вспомни, что писал Павел: «Батя, если ты пойдёшь воевать, просись в мой батальон. Вместе будем громить врага». Ты с радостью бы откликнулся на эту просьбу, не будь у тебя сильно покалечена кисть правой руки.



Но и в тылу ты делал много. А, как известно, победа куётся и в тылу. Ты говорил себе: «Я коммунист, я должен отдать всё для победы своего народа». Ты и отдавал. Ты сам и учил работать других. Вспомни-ка, скольких учеников ты выучил? Не считал. Свыше тысячи. Некоторые из них, да вот, к примеру, Зоя Казанская, уже ушли на пенсию, а ты ещё работаешь. Но ты был для них не только наставником, но и отцом. Потеряв двоих, ты нашёл тысячи. И ты сам чувствуешь, что нет-нет, да и вспомнят старика, помогут. Но ты всегда отказываешься от помощи, всё ещё чувствуя себя трудоспособным. Правда, дрова стало тяжело колоть. Но ничего, обещали дать квартиру с удобствами.



Это твоя самая большая мечта - полежать и понежиться в горячей ванне. Ну что же, ты заслужил это.



Судьба тебя не баловала, Василий Пименович. Никогда. Ты вначале ютился в комнатке из шести метров. Сейчас у тебя неплохая квартира, но вот беда – дровяное отопление. Вот и хочется пожить немного со своей старухой в квартире со всеми удобствами. Недавно тебе дали квартиру со всеми удобствами, но ты сам отказался: «К чему нам двоим такая громоздкая?».



Ты всё время думаешь о водителях, о трамваях, о путях. Тебе знаком каждый метр, ты сам вешал знаки, указывающие на то, когда надо отключать ток. Экономия энергии, тоже твоё дело.



Старуха ворчит: «Суёшься во все дыры». А ты только усмехаешься. Ведь тебя всегда просят, с тобой советуются. И тебе это приятно. Только тогда чувствуешь себя молодым, равноправным членом рабочего коллектива.



У тебя было уже два инфаркта, но ты не думаешь сдаваться. Да и врач сказал: «Ничего, Усов, ещё долго бегать будешь».



И ты стараешься, бегаешь. Ни один техминимум, ни один экзамен без тебя не обходится. У тебя до всего есть дело, тебя волнуют все проблемы парка.



Вот ты встретил кондуктора Марию Стрелкову. Сколько она проработала в этой профессии? Ты, конечно, знаешь – 33 года. отличный кондуктор. Знает и любит многих своих пассажиров.



Вы говорите о водителях, кондукторах, пассажирах, об их подчас сложных взаимоотношениях. Ведь пассажиры часто считают кондуктора докучливой бабой, которая через каждые две минуты спрашивает дребезжащим, каким-то отвратительным голосом: «Граждане! Кто ещё не взял билета?». Но граждане забывают, что есть ещё люди, которые не покупают билеты.



Ты слушаешь Стрелкову. Что ж, она во многом права. Не рановато ли сняли кондукторов со вторых вагонов? Не мала ли разница между количеством оторванных билетов и кассовым сбором? Что же делать? Ставить кондукторов на вторые вагоны?



К сожалению, оказалось, что оплата кондукторов будет выше, чем ущерб от возможного недобора. Что же, так и будем мириться с «зайцами»? Ведь «зайцы» и различного рода мошенники явно обворовывают государство? Да, Усов! Ещё много у нас имеется нерешённых вопросов!



Ты заходишь в вагон, и тебя ласково окликают: «Здравствуйте, Пимыч»! Кто же это? Кто же это? Это Нина Беляева, тоже твоя воспитанница, работает водителем уже тринадцать лет. Водитель – отличник. Ты становишься рядом, изредка задавая вопросы и замечая мелкие погрешности.



Проезжаете Кузнечевский мост, и ты вспоминаешь, что когда проложили через него трамвайную линию, то первый вагон доверили вести именно тебе. Приятно! Уважили старика! Такое никогда не забывается!



Константин ТАРАКАНОВ, Архангельский Краеведческий музей, член РУСО



