«Если бы не было Первой мировой войны»

«посвящается моей любимой учительнице - по истории и обществоведению, Людмиле Анатольевной Дружининой , которая «зажгла» во мне неугасаемую жажду знаний нашего прошлого .

25 школа Архангельска 1977 - 1981 год»

Сегодня ситуация с противоречиями очередного раздела мира на сферы влияния удивительным образом напоминает мир накануне Первой мировой войны, когда мировые державы готовы были переделать карту в соответствии со своими амбициями.

Тогда, как и сейчас, страны наращивали свои военные потенциалы в надежде, что через военное противостояние будут способны изменить своё положение в мире. Они так же показывали через средства массовой информации, тогда была только пресса - газеты и журналы, что они сильны, а противник слаб и агрессивен.

Разве сейчас не так?

К чему это привело - десятки миллионов жертв, трагедия геноцида народов… и всё это ради чего?

Ради амбиций и прибыли кучки капиталистов-олигархов.

Наблюдая сегодня наши СМИ, смотря кадры развивающихся событий - «наезд» США на Венесуэлу, Кубу, Гренландию и Иран, мы видим - Мировая война не за горами.

Любое противостояние, пусть даже мелочное - нападение на наш военный корабль, сопровождающий «теневой флот», или блокада и нападение на наш караван танкеров с нефтью, спешащих на помощь Кубе, может привести к конфликту и Мировой войне.

Конечно, параметры войны тогда и сейчас разные, средства массового уничтожения людей несопоставимы, но «из искры быстро разгорится пламя».

Однако, вернёмся к истории.

Вторая мировая стала следствием итогов Первой, когда побеждённые и униженные репарациями, а это Германия, Италия и другие, в бедности существования своих народов увидели причину для возможного реванша - сбросить с себя ярмо оброка и выйти на более высокий уровень жизни.

Крупные капиталисты этих стран, опасаясь, что народные массы могут последовать по пути СССР и свергнуть их, опираясь на националистические движения - фашистские партии, пришли к власти и ввергли мир в новую, уже Вторую мировую войну.

Всё взаимосвязано.

Не было бы Первой мировой войны - не было бы и Второй, ещё более разрушительной и кровавой.

Понимая, что есть ПРИЧИНЫ войны, но есть и ПОВОД. Причём причины лежат на уровне глубоких противоречий между странами, но всегда есть и повод, мелкий и индивидуальный... но именно он всегда становится началом войны.

Предлагаю детально рассмотреть Повод для начала Первой мировой - не было бы повода, может, и пронесло бы...

Здесь мне удалось найти столько факторов, которые не вошли в учебники истории, что можно переписать бы и многие сложившиеся стереотипы.

Обратимся к истории, к тем далёким дням.

Убийство наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда стало пусковым крючком Первой мировой.

Всего пару месяцев до его убийства в Сараево, в ноябре 1913 года, Франц Фердинанд был близок к смерти. Он приехал к герцогу Портленду в Британию, и, когда он охотился с герцогом, произошёл несчастный случай с огнестрельным оружием, который чуть не унёс жизнь Франца Фердинанда. В своих мемуарах герцог Портлендский писал:

Один из погрузчиков упал. Из-за этого оба ствола пистолета, который он нёс, разрядились, выстрел прошёл в нескольких футах от эрцгерцога и меня ... Я часто задавался вопросом, нельзя ли было предотвратить или, по крайней мере, отложить Великую войну, если бы эрцгерцог встретил его смерть тогда, а не в Сараево в следующем году?

Как говориться - нет человека, нет и проблем…

Замечу, это не я сказал, а герцог Портледский, по сути, друг Франца Фердинанда... Цинично, но он прав.

Утром 28 июня 1914 года на вокзал Сараево, столицы Боснии и Герцеговины, которая входила тогда в состав Австро-Венгрии, прибыл поезд, в котором находился Франц Фердинанд с сопровождающими его людьми. В качестве генерального инспектора вооружённых сил Австро-Венгрии эрцгерцог приехал в город, чтобы осмотреть войска.

На станции 50-летнего наследника престола встречал австрийский наместник Боснии и Герцеговины генерал Оскар Потиорек. Высокий гость был размещён в третьей машине кортежа, и кавалькада из шести автомобилей с открытым верхом двинулась по городу.

У Франца Фердинанда было хорошее настроение — рядом с ним была любимая жена, 46-летняя чешская графиня София Хотек, герцогиня Гогенберг. Супруги ехали в одном авто с Потиореком, который, как радушный хозяин, показывал им город.

В десять минут одиннадцатого, когда кортеж проезжал по набережной Аппель, от толпы отделился молодой человек и бросил гранату в сторону автомобиля эрцгерцога. Она отскочила от сложенного откидного верха машины и взорвалась перед следующим авто. Взрыв ранил 20 человек, в том числе, около дюжины зевак.

Машина рванула в ратушу, проскочив мимо остальных членов группировки заговорщиков. Те не рискнули стрелять и бросать гранаты, боясь промахнуться. В ратуше Фердинанд сперва устроил скандал, заявив местным властям, что его едва не убили. Потом быстро прочёл речь и, отказавшись от запланированной программы, через полчаса покинул ратушу.

И вот тут первая случайность - выйди Фердинанд на 5 минут раньше или позже, трагедии бы не произошло.

Дальше - хуже, цепочка зловещих совпадений продолжилась. На обратном пути шофер перепутал дорогу и поехал по другому маршруту. Всё это потому, что его начальник из охраны, который детально знал путь, оказался в госпитале (его ранило взрывом).

Когда новый глава кортежа всё-таки заметил ошибку, то приказал шоферу развернуться. Пока машина разворачивалась, из соседнего магазина «Деликатесы Морица Шиллера», вылетел один из заговорщиков - Гаврила Принцип, якобы пивший там кофе. Он поразился, увидев, что эрцгерцог сам катит в его сторону в открытом лимузине.

С вершины сегодняшних лет, даже будучи атеистом, себя спрашиваю - Господи, зачем ? Зачем ты не отвёл руку безумца?

Гаврила молниеносно среагировал - выхватил пистолет и кинулся к машине. Сперва он выстрелил в Софию (в женуто зачем???), потом в Фердинанда. Оба супруга от полученных ран скончались. Причём, когда пуля попала в Софию, Фердинанд склонился над ней и просил - «не умирай, любимая, кто будет растить наших детей»...

Но почему случилось это убийство, ввергнувшее весь мир в разрушительные войны?

Уверяю вас, тут не так всё просто, как описывается в наших учебниках, которые вы изучали в школах...

Но я вам скажу всю правду.

Гаврила Принцип не был основным исполнителем покушения на эрц-герцога. На первом этапе, когда бросили гранату, он был на «подстраховке».

Когда покушение не удалось, все заговорщики стали расходиться. И лишь по чистой случайности Принципу на глаза попался кортеж, где ехал заблудившийся в городе Фердинанда.

Естественно, заговорщика схватили и жестоко избили. Он выдал других участников, которых тоже арестовали. Один из них рассказал о самом заговоре и кто за ним стоял. Они все состояли членами тайного националистического общества «Чёрная рука», лидером которого был полковник Драгутин Димитриевич, начальник военной контрразведки Королевства Сербия. Обучением террористов занимался майор Воислав Танкосич. Именно он написал устав «Чёрной руки», провозгласив основной целью «борьбу за объединение сербства».

Сербия тогда была независимым государством, но мечтала сплотить вокруг себя все балканские славянские государства.

Особенно эта тенденция усилилась после майского переворота 1903 года, когда представители одной королевской династии, Карагеоргиевичей, жестоко убили всех представителей, включая женщин, другой династии Обреновичей.

После этого Сербия переориентировалась в своей внешней политике на Россию, полагая, что если придётся «схлестнуться» с Австро-Венгрией, она получит незамедлительно сокрушительную помощь.

В России в развороте сербской политики увидели шанс взять контроль над Константинополем и проливами Босфор и Дарданеллы.

В общем, целью заговорщиков было дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговины и в дальнейшем присоединить её к Сербии, разумеется, с помощью России.

Как показало следствие, гранаты и оружие были получены из арсеналов сербской армии.

Далее, как мы помним из учебников истории, Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум, выставив невыполнимые условия. Это стало поводом Германии начать войну, а России - выступить в поддержку Сербии.

На самом деле это было не так…

Ультиматум оставил у меня двоякое впечатление. Перечитав его, признаюсь, я не понял, почему в школе нам говорили, что эти условия невыполнимы. Австрийцы хотели провести расследование и арестовать всех причастных к покушению людей. И запретить в стране всю прессу, призывающую к вражде с австрийцами и разрушению целостности Австро-Венгрия.

Сербия одобрила все пункты ультиматума, кроме одного - «Провести расследование против каждого из участников Сараевского убийства с участием в расследовании австрийского правительства».

Что ж, требования в ультиматуме выглядят вполне логичными. И Сербия могла бы их принять, и у Германии не было бы формального повода начать кровопролитную войну.

Но что здесь не так?

А то, что Сербии это было не нужно - мир был не нужен. Ей был нужен конфликт с Австро-Венгрией, в которой бы «вписалась» Россия.

Саму Австро-Венгрию это пришествие сначала сильно не взволновало, Император Франц Иосиф не сильно любил своего преемника, поэтому посчитал – ну, одним наследником меньше, другим больше, какая разница.

Но здесь вмешалась Германия, у которой «затылок чесался» - как бы наказать соседа, Францию, и отхватить у неё Эльзац и Лотарингию, отобранные у неё в 1872 году. Которая начала «накручивать» Императора Австро-Венгрии насчёт того , чтобы «не прощать».

Германии нужен был повод начать войну, у них артиллерии и солдат было в три раза больше.

Но вернёмся к событиям в Сараево.

Все заговорщики были арестованы, судимы, и им был вынесен приговор (всё легитимно) - по 20 лет тюрьмы...

Сам Гаврило через три года умер - неизлечимая форма туберкулёза (наверное, он понимал это, поэтому и поддался на уговоры сербской разведки). Из остальных участников группировки на свободу вышел только один по амнистии в 1918 году. Остальные также умерли в тюрьме.

Причём, что интересно, все организаторы группировки «Чёрная стрела», штатные сотрудники сербской разведки, были «зачищены» в 1916-1917 годах самим же режимом. Свидетели не нужны никому... Вам это ничего не напоминает?

Добавлю ещё.

Трое детей Фердинанда и Софьи получили в народе прозвище «Первые сироты войны». Спустя годы, уже перед Второй мировой, сыновья были против объединения Австрии с нацистской Германией, за что их посадили в концлагерь. Все имущество, доставшееся от богатых родителей, было конфисковано. Их выпустили, но здоровье было подорвано, из-за чего старший сын умер в возрасте 59 лет, а младший - в 49. Но дочь Фердинанда - София фон Гогенберг - прожила спокойную долгую жизнь. Родила четверых детей и ушла из жизни в 89 лет.

Сам Фердинанд был за реформы в Австро-Венгерской империи и превращение её в конфедеративное государство по типу Американских штатов. Но ему не суждено было этого сделать. Хотя… если бы не произошло это ужасное убийство, через два года он стал бы Императором (по естественным причинам) и смог реформировать Империю Австро-Венгрии.

Но, история не знает сослагательных вариантов, получилось так, как получилось...

100 миллионов жертв военных конфликтов (человеческих душ), уничтожение лучшего генофонда человечества, деградация развития.

Вот вам итог преступления одного дегенерата...

Сможем ли мы избежать такого на нашем веку???

Скоморохов Михаил